Коломойському вручено підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Ігорю Коломойському сьогодні вручено підозру у легалізацій майна, отриманого шахрайським шляхом. Про це УНН повідомляє з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
СБУ, БЕБ і Офіс Генпрокурора вручили олігарху підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 та 209 – мова йде про легалізацію майна, отриманого шахрайським шляхом.
Очікуємо деталей. УНН інформуватиме читачів про перебіг ситуації.
Нагадаємо
1 лютого цього року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшук у Коломойського вдома. Розслідування стосується масштабних схем привласнення 40 млрд гривень на ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укртатнафта”.
“Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ „Укрнафта“ та ПАТ „Укртатнафта“. Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом”, — повідомили в СБУ.
Нагадаємо, що ПАТ “Укрнафта” є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ “Укртатнафта” — нафтопереробною. Власне розслідування і стосується виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
Правоохоронці провели тоді низку обшуків та слідчих дій, за результатами яких топменеджменту ПАТ “Укртатнафта” оголошено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень.
Слід додати, у листопаді 2022 року на ставці Головнокомандуючого було ухвалене рішення про примусове відчуження 5 стратегічних підприємств на потреби військового часу, серед яких “Укрнафта” та “Укртатнафта”. Передачу відчужених підприємств забезпечувала Служба безпеки, яка власне і навідалася сьогодні до Коломойського.