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Коломойский передает свои корпоративные права медиахолдингу "1+1 media"

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Бизнесмен Игорь Коломойский передал на 5 лет управление корпоративными правами медиахолдинга «1+1 media» гендиректору Ярославу Пахольчуку. Об этом говорится в заявлении «1+1» в Facebook, сообщает УНН.

Коломойский передает свои корпоративные права медиахолдингу "1+1 media"

Цитата

«23 октября 2023 года Игорем Коломойским, который является и остается конечным бенефициарным владельцем группы компаний 1+1 media, было принято решение передать свои корпоративные права в медиахолдинге в управление трудовому коллективу в лице действующего генерального директора компании — Ярослава Пахольчука. Соответствующее заявление было адресовано трудовому коллективу 1+1 media и Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что Пахольчук сможет сам принимать решения по управлению, кроме отчуждения и/или обременения корпоративных прав и получения дивидендов. Решающее влияние остается за Коломойским.

«Передача корпоративных прав в управление не приведет к изменению конечного бенефициарного владельца группы 1+1 media, решающее влияние (контроль) остается за Игорем Коломойским», - отмечается в сообщении.

Соответствующее решение было принято сроком на 5 лет «в связи с необходимостью защиты и сохранения принципов свободы слова».

Напомним

24 октября Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей бизнесмена Игоря Коломойского. Также суд обязал провести Коломойскому полное медицинское обследование.

Игорю Коломойскому сообщено о нескольких подозрениях. В частности, правоохранители установили, что подозреваемый в 2013-2020 годах легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Подозрение было по ст. 190 и 209 УКУ – мошенничество и легализация имущества, добытого преступным путем.

Также Коломойский получил подозрение по трем статьям в деле о незаконном завладении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы. Для этого фигурант, по данным правоохранителей, создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.

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