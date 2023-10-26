Коломойський передає свої корпоративні права медіахолдингу "1+1 media"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Бізнесмен Ігор Коломойський передав на 5 років управління корпоративними правами медіахолдингу «1+1 media» гендиректору Ярославу Пахольчуку. Про це йдеться у заяві «1+1» у Facebook, повідомляє УНН.
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«23 жовтня 2023 року Ігорем Коломойським, який є і залишається кінцевим бенефіціарним власником групи компаній 1+1 media, було прийнято рішення передати свої корпоративні права в медіахолдингу в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії — Ярослава Пахольчука. Відповідна заява була адресована трудовому колективу 1+1 media та Національній раді з питань телебачення та радіомовлення», - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що Пахольчук зможе сам приймати рішення щодо управління, окрім відчуження та/або обтяження корпоративних прав та отримання дивідендів. Вирішальний вплив залишається за Коломойським.
«Передача корпоративних прав в управління не призведе до зміни кінцевого бенефіціарного власника групи 1+1 media, вирішальний вплив (контроль) залишається за Ігорем Коломойським», - зазначається у повідомленні.
Відповідне рішення було ухвалено строком на 5 років «у звʼязку з необхідністю захисту та збереження принципів свободи слова».
Нагадаємо
24 жовтня Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського. Також суд зобов’язав провести Коломойському повне медичне обстеження.
Ігорю Коломойському повідомлено про декілька підозр. Зокрема, правоохоронці встановили, що підозрюваний у 2013-2020 роках легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Підозра була за ст. 190 та 209 ККУ – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.
Також Коломойський отримав підозру за трьома статтями у справі щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн у період з 2013 по 2014 роки. Для цього фігурант, за даними правоохоронців, створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.