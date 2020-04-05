Бывшая звезда "Шахтера" анонсировал смену клуба

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62859 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 73966 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 87378 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 85506 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103765 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86733 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102793 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105889 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130949 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130322 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бывшая звезда "Шахтера" анонсировал смену клуба

Бывшая звезда "Шахтера" анонсировал смену клуба

Киев  •  УНН

 • 11181 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Полузащитник "Челси" Виллиан заявил о готовности рассмотрения вариантов изменения клуба, сообщает УНН со ссылкой на "Mundo Deportivo".

Бразилец готов вести переговоры с другими клубами относительно возможного трансфера в связи с нежеланием продлевать соглашение со стороны “Челси”.

“Все знают, что мой контракт заканчивается через несколько месяцев, и продление контракта стало под большой вопрос, потому что „Челси“ предлагает продлить его еще на два года, а я прошу на один год больше. Итак, все кончено. Мы больше не говорим, переговоры закончены”, — отметил Виллиан.

Отметим, что 31-летний бразилец дважды выиграл Премьер-лигу Англии (2015 и 2017) и Лигу Европы (2009). Полузащитник выступает за лондонцев с 2013 года. С 2007 по 2012 годы он защищал цвета “Шахтера”.

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