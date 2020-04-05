Бывшая звезда "Шахтера" анонсировал смену клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Полузащитник "Челси" Виллиан заявил о готовности рассмотрения вариантов изменения клуба, сообщает УНН со ссылкой на "Mundo Deportivo".
Бразилец готов вести переговоры с другими клубами относительно возможного трансфера в связи с нежеланием продлевать соглашение со стороны “Челси”.
“Все знают, что мой контракт заканчивается через несколько месяцев, и продление контракта стало под большой вопрос, потому что „Челси“ предлагает продлить его еще на два года, а я прошу на один год больше. Итак, все кончено. Мы больше не говорим, переговоры закончены”, — отметил Виллиан.
Отметим, что 31-летний бразилец дважды выиграл Премьер-лигу Англии (2015 и 2017) и Лигу Европы (2009). Полузащитник выступает за лондонцев с 2013 года. С 2007 по 2012 годы он защищал цвета “Шахтера”.