Колишня зірка "Шахтаря" анонсував зміну клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Півзахисник "Челсі" Вілліан заявив про готовність розгляду варіантів зміни клубу, повідомляє УНН з посиланням на "Mundo Deportivo".
Бразилець готовий вести переговори з іншими клубами щодо можливого трансферу у зв’язку з небажанням продовжувати угоду зі сторони “Челсі”.
“Всі знають, що мій контракт закінчується через кілька місяців, і продовження контракту стало під велике питання, тому що „Челсі“ пропонує продовжити його ще на два роки, а я прошу на один рік більше. Отже, все скінчено. Ми більше не розмовляємо, переговори закінчені”, — наголосив Вілліан.
Зазначимо, що 31-річний бразилець двічі виграв Прем’єр-лігу Англії (2015 і 2017) і Лігу Європи (2009). Півзахисник виступає за лондонців з 2013 року. З 2007 по 2012 роки він захищав кольори “Шахтаря”.