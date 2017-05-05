Бывшего чиновника ГПЗКУ приговорили к 3,5 годам тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Суд приговорил бывшего начальника одного из структурных подразделений ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" до 3 лет 6 месяцев лишения свободы за нанесение ущерба государству в особо крупных размерах, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
По сообщению пресс-службы столичной прокуратуры, экс-чиновник в феврале прошлого года допустил служебную халатность, перечислив более 21 млн гривен государственных средств за якобы закупку 5 тыс. тонн кукурузы на банковский счет, открытый злоумышленниками по поддельным документам.
Вчера, как отметили в прокуратуре, суд приговорил бывшего служащего к реальной мере наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года с уплатой штрафа в размере 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Как сообщал УНН, начальник склада вооружения полиции Киевщины получил условный срок за продажу боеприпасов.