Колишнього посадовця ДПЗКУ засудили до 3,5 років ув’язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Суд засудив колишнього начальника одного зі структурних підрозділів ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” до 3 років 6 місяців позбавлення волі за завдання збитків державі в особливо великих розмірах, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
За повідомленням прес-служби столичної прокуратури, екс-посадовець у лютому минулого року допустив службову недбалість, перерахувавши понад 21 млн гривень державних коштів за нібито закупівлю 5000 тонн кукурудзи на банківський рахунок, відкритий зловмисниками за підробленими документами.
Вчора, як зазначили у прокуратурі, суд засудив колишнього службовця до реальної міри покарання у вигляді 3 років та 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки зі сплатою штрафу в розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Як повідомляв УНН, начальник складу озброєння поліції Київщини отримав умовний термін за продаж боєприпасів.