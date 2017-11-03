Бывшего инспектора СИЗО приговорили за поставку наркотиков

"Судом мужчина признан виновным в незаконном перемещении наркотических и психотропных средств на территорию Измаильской учреждения исполнения наказаний для их дальнейшего сбыта (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в июле 2015 года сотрудник учреждения, используя свое служебное положение, незаконно перевез на территорию СИЗО два свертка с метадоном, каннабисом и прекурсором для продажи одному из заключенных.

Как сообщал УНН, в Херсоне задержали преступную группу, которая выращивала и сбывала "каннабис" на территории области и Украины.