Бывшего инспектора СИЗО приговорили за поставку наркотиков

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 45576 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 112315 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101934 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104774 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 104008 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 89837 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103600 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101976 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 141752 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116306 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Бывшего инспектора СИЗО приговорили за поставку наркотиков

Бывшего инспектора СИЗО приговорили за поставку наркотиков

Киев  •  УНН

 • 8874 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Бывшего инспектора Измаильская следственного изолятора Одеськои области приговорили к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одеськои области.

"Судом мужчина признан виновным в незаконном перемещении наркотических и психотропных средств на территорию Измаильской учреждения исполнения наказаний для их дальнейшего сбыта (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в июле 2015 года сотрудник учреждения, используя свое служебное положение, незаконно перевез на территорию СИЗО два свертка с метадоном, каннабисом и прекурсором для продажи одному из заключенных.

Как сообщал УНН, в Херсоне задержали преступную группу, которая выращивала и сбывала "каннабис" на территории области и Украины.

 

 

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