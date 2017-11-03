Колишнього інспектора СІЗО засуджено за постачання наркотиків
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Колишнього інспектора Ізмаільського слідчого ізолятору Одеськоі області засуджено до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеськоі області.
"Судом чоловіка визнано винним у незаконному переміщенні наркотичних та психотропних засобів на територію Ізмаїльської установи виконання покарань для їх подальшого збуту (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України)",- йдеться у повідомленні.
Встановлено, що у липні 2015 року співробітник установи, використовуючи своє службове становище, незаконно перевіз на територію СІЗО два згортки з метадоном, канабісом та прекурсором для продажу одному з ув’язнених.
Як повідомляв УНН, у Херсоні затримали злочинну групу, яка вирощувала та збувала "канабіс" на території області та України.