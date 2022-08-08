Бывший президент Польши Лех Валенса попал в больницу с инфекцией

Детали

В воскресенье Валенса опубликовал фотографию, на которой он лежит на больничной койке, в Facebook с подписью «Такое бывает».

Пресс-секретарь 78-летнего лауреата Нобелевской премии мира сообщил Reuters, что Валенса был инфицирован и останется в больнице на этой неделе, но отказался предоставить какую-либо другую информацию.

Валенса перенес COVID-инфекцию в январе. В последние годы он страдал от проблем со здоровьем, в 2021 году перенес операцию на сердце.

Он был президентом с 1990 по 1995 годы, стал первым лидером посткоммунистической Польши.

В последние годы он был решительным критиком правящих польских националистов «Право и справедливость» (PiS), которые, в свою очередь, глубоко критиковали переход от коммунизма к свободной рыночной экономике, котоый возглавил Валенса.