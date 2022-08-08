Колишній президент Польщі Лех Валенса потрапив до лікарні з інфекцією
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Лех Валенса, колишній президент Польщі, який відіграв провідну роль у падінні комунізму, перебуває в лікарні з інфекцією та залишатиметься там щонайменше тиждень, повідомив у понеділок його речник, передає УНН.
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У неділю Валенса опублікував фотографію, на якій він лежить на лікарняному ліжку, у Facebook із підписом «Таке буває».
Прессекретар 78-річного лауреата Нобелівської премії миру повідомив Reuters, що Валенса був інфікований і залишиться в лікарні цього тижня, але відмовився надати будь-яку іншу інформацію.
Валенса переніс COVID-інфекцію в січні. Останніми роками він страждав від проблем зі здоров’ям, у 2021 році переніс операцію на серці.
Він був президентом з 1990 по 1995 роки, став першим лідером посткомуністичної Польщі.
Останніми роками він був рішучим критиком правлячих польських націоналістів «Право і справедливість» (PiS), які, у свою чергу, глибоко критикували перехід від комунізму до вільної ринкової економіки, який очолив Валенса.