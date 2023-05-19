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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова станет отцом

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова станет отцом, сообщила в пятницу его жена Керри. Это будет третий совместный ребенок пары и, как полагают, восьмой ребенок экс-лидера, передает УНН.

Цитата

"Новый член команды прибудет всего через несколько недель", - написала Кэрри Джонсон в своем аккаунте в Instagram вместе с фотографией, на которой она держится за руки с двумя маленькими детьми, Уилфредом и Роми.

"Уилф в восторге от того, что снова станет старшим братом, и постоянно разговаривает об этом. Не думаю, что Роми имеет представление о том, что будет дальше. Она скоро поймет", - добавила она.

Детали

Уилфред родился в апреле 2020 года, вскоре после того, как Джонсон лечился в реанимации от коронавируса.

Затем Роми родилась в декабре 2021 года, когда Джонсон еще был премьер-министром Великобритании.

Следующим летом он был свергнут на фоне восстания среди его правящих консерваторов после серии скандалов, в том числе вечеринок на Даунинг-стрит, посвященных нарушению карантина из-за Covid.

58-летний Джонсон, который остается депутатом-консерватором, но редко появляется в палате общин, был женат трижды.
У него четверо детей от второго брака с адвокатом Мариной Уилер, и теперь у него будет трое детей от 35-летней Кэрри, на которой он женился два года назад.

У экс-лидера есть еще один ребенок, дочь от внебрачной связи.

В сентябре 2021 года, до рождения Роми и после многих лет спекуляций о том, сколько у него детей, Джонсон подтвердил в интервью американской телесети NBC, что на тот момент у него было шестеро.

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Сообщение, опубликованное Carrie Johnson (@carrielbjohnson)

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