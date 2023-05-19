Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову стане батьком

Цитата

"Новий член команди прибуде всього через кілька тижнів", - написала Керрі Джонсон у своєму акаунті в Instagram разом з фотографією, на якій вона тримається за руки з двома маленькими дітьми, Вілфредом і Ромі.

"Вілф у захваті від того, що знову стане старшим братом, і постійно розмовляє про це. Не думаю, що Ромі має уявлення про те, що буде далі. Вона скоро зрозуміє", - додала вона.

Деталі

Вілфред народився у квітні 2020 року, невдовзі після того, як Джонсон лікувався у реанімації від коронавірусу.

Потім Ромі народилась у грудні 2021 року, коли Джонсон ще був прем'єр-міністром Великої Британії.

Наступного літа він був повалений на тлі повстання серед його правлячих консерваторів після серії скандалів, у тому числі вечірок на Даунінг-стріт, присвячених порушенню карантину через Covid.

58-річний Джонсон, який залишається депутатом-консерватором, але рідко з'являється у палаті громад, був одружений тричі.

У нього четверо дітей від другого шлюбу з адвокатом Мариною Вілер, і тепер у нього буде троє дітей від 35-річної Керрі, з якою він одружився два роки тому.

У екслідера є ще одна дитина, дочка від позашлюбного зв'язку.

У вересні 2021 року, до народження Ромі та після багатьох років спекуляцій про те, скільки у нього дітей, Джонсон підтвердив в інтерв'ю американській телемережі NBC, що на той момент він мав шестеро.