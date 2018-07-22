Бывший премьер Испании Рахой оставил должность главы Народной партии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Новым руководителем Народной партии Испании выбрали Пабло Касадо. На этом посту он сменил бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Сообщается, что 37-летний Касадо занимает жесткую позицию в отношении каталонских сепаратистов, а также выступает за уменьшение налогов в стране.
Перед новым главой Народной партии поставлена задача восстановить поддержку политической силы накануне муниципальных, региональных и европейских выборов в 2019 году.
Бывший лидер партии Рахой покинул пост премьер-министра Испании из-за выражения вотума недоверия парламентом. Это произошло впервые в истории Испании после смерти диктатора Франко.
Как сообщал УНН, Верховный суд земли Шлезвиг-Гольштейн отменил постановление об экстрадиции в Испанию бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.