Колишній прем'єр Іспанії Рахой залишив посаду глави Народної партії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Новим керівником Народної партії Іспанії обрали Пабло Касадо. На цій посаді він замінив колишнього прем’єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Повідомляється, що 37-річний Касадо займає жорстку позицію щодо каталонських сепаратистів, а також виступає за зменшення податків у країні.
Перед новим очільником Народної партії поставлено завдання відновити підтримку політичної сили напередодні муніципальних, регіональних та європейських виборів у 2019 році.
Колишній лідер партії Рахой покинув посаду прем’єр-міністра Іспанії через висловлення вотуму недовіри парламентом. Це сталося вперше в історії Іспанії після смерті диктатора Франко.
Як повідомляв УНН, Верховний суд землі Шлезвіг-Гольштейн скасував постанову про екстрадицію до Іспанії колишнього очільника уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.