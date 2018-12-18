Бывший работник СБУ пытался сделать диверсию на железнодорожном узле
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли диверсию транспортной инфраструктуры железнодорожного полотна в одном из районов транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом Операции объединенных сил. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что преступление готовилось так называемым "МГБ ЛНР", которое находится под кураторством спецслужб РФ. 17 декабря 2018 правоохранители задержали злоумышленника, который по заданию псевдоспецслужбы заложил взрывное устройство под железнодорожным полотном в одном из районов Харьковской области и предпринял попытку его активации", - говорится в сообщении.
Заказчик выбрал дренажный городов под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом Операции объединенных сил. Взрывное устройство было привести к разрушению одной из основных железнодорожных артерий, которой обеспечивается логистика для нужд ВСУ в районе проведения ООС.
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"Сами пути расположены в непосредственной близости от населенного пункта", - подчеркнул представитель Департамента контрразведки СБУ.
В ведомстве добавили, что в рамках начатого уголовного производства было установлено, что задержанный - житель Луганской области, который ранее участвовал в вооруженном противостоянии с ВС Украины. Впоследствии он был завербован представителями так называемого "МГБ ЛНР" и по их заданию собирал и передавал информацию о перемещении подразделений ВС Украины в регионе.
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Также было установлено организатора диверсионного акта. Им оказался Егор Дубровкин, бывший сотрудник УСБ Украины в Луганской области. В 2014 году он изменил воинской присяге и стал работником так называемого отдела контрразведки центрального аппарата "МГБ ЛНР". Дубровкин находится в розыске СБУ. Сотрудниками СБУ было задокументировано, что именно Дубровкин организовал и заказал осуществление диверсии. Из показаний исполнителя за это ему было обещано материальное вознаграждение.
Сейчас задержанному объявлено подозрение о совершении преступления предусмотренного ст. 113 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Напомним, в совершении диверсии сообщено о подозрении с начала года 12 лицам.