Бывший работник СБУ пытался сделать диверсию на железнодорожном узле

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 80674 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 180415 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 143906 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 208173 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 253398 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213594 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246427 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208304 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 488270 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241379 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.3м/с
84%
Популярные новости

Трехкратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар во второй раз победил в бельгийской однодневке Тур Фландрии

6 апреля, 17:07 • 13507 просмотра

Ряд населенных пунктов Харьковщины, в частности Золочев, были атакованы КАБами рф: есть пострадавшая

6 апреля, 17:18 • 13535 просмотра

ЕС готовит ответ на пошлины Трампа: контрмеры на 28 миллиардов долларов

6 апреля, 17:42 • 11983 просмотра

Солидарность с Украиной: посол США Бринк заявила о единстве с Украиной в день траура после атаки рф по Кривому Рогу

6 апреля, 17:58 • 10791 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: Макрон жестко высказался о россии

6 апреля, 18:31 • 9090 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 265515 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241743 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 327214 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 488270 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579745 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33195 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 208173 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79545 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76022 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81545 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Бывший работник СБУ пытался сделать диверсию на железнодорожном узле

Киев • УНН

 • 11907 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли диверсию транспортной инфраструктуры железнодорожного полотна в одном из районов транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом Операции объединенных сил. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Бывший работник СБУ пытался сделать диверсию на железнодорожном узле

"Оперативники спецслужбы установили, что преступление готовилось так называемым "МГБ ЛНР", которое находится под кураторством спецслужб РФ. 17 декабря 2018 правоохранители задержали злоумышленника, который по заданию псевдоспецслужбы заложил взрывное устройство под железнодорожным полотном в одном из районов Харьковской области и предпринял попытку его активации", - говорится в сообщении.

Заказчик выбрал дренажный городов под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом Операции объединенных сил. Взрывное устройство было привести к разрушению одной из основных железнодорожных артерий, которой обеспечивается логистика для нужд ВСУ в районе проведения ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В СБУ не исключили увеличение подрывной деятельности спецслужб РФ перед Новым годом

"Сами пути расположены в непосредственной близости от населенного пункта", - подчеркнул представитель Департамента контрразведки СБУ.

В ведомстве добавили, что в рамках начатого уголовного производства было установлено, что задержанный - житель Луганской области, который ранее участвовал в вооруженном противостоянии с ВС Украины. Впоследствии он был завербован представителями так называемого "МГБ ЛНР" и по их заданию собирал и передавал информацию о перемещении подразделений ВС Украины в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ с начала года выдвинула обвинение в госизмене 46 украинских

Также было установлено организатора диверсионного акта. Им оказался Егор Дубровкин, бывший сотрудник УСБ Украины в Луганской области. В 2014 году он изменил воинской присяге и стал работником так называемого отдела контрразведки центрального аппарата "МГБ ЛНР". Дубровкин находится в розыске СБУ. Сотрудниками СБУ было задокументировано, что именно Дубровкин организовал и заказал осуществление диверсии. Из показаний исполнителя за это ему было обещано материальное вознаграждение.

Сейчас задержанному объявлено подозрение о совершении преступления предусмотренного ст. 113 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в совершении диверсии сообщено о подозрении с начала года 12 лицам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.04
Bitcoin
$79,145.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,059.20
Ethereum
$1,596.68