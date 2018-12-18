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Колишній працівник СБУ намагався зробити диверсію на залізничному вузлу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. На Харківщині, співробітники Служби безпеки України попередили диверсію транспортної інфраструктури залізничного полотна в одному з районі транспортного вузла, що з’єднує Харківську область з районом Операції об’єднаних сил. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

Колишній працівник СБУ намагався зробити диверсію на залізничному вузлу

"Оперативники спецслужби встановили, що злочин готувався так званим "МДБ ЛНР", яке перебуває під кураторством спецслужб РФ. 17 грудня 2018 року правоохоронці затримали зловмисника, який за завданням псевдоспецслужби заклав вибуховий пристрій під залізничним полотном в одному з районів Харківської області та здійснив спробу його активації", - йдеться у повідомленні.

Замовник обрав дренажний міст під залізничним полотном в районі транспортного вузла, що з’єднує Харківську область з районом Операції об’єднаних сил. Вибуховий пристрій мав призвести до руйнування однієї з основних залізничних артерій, якою забезпечується логістика для потреб ЗСУ в районі проведення ООС.

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"Самі колії розташовані у безпосередній близькості від населеного пункту", ‒ наголосив представник Департаменту контррозвідки СБУ.

У відомстві додали, що у межах розпочатого кримінального провадження було встановлено, що затриманий ‒ мешканець Луганщини, який раніше брав участь у збройному протистоянні зі ЗС України. Згодом він був завербований представниками так званого "МДБ ЛНР" та за їх завданням збирав і передавав інформацію про переміщення підрозділів ЗС України у регіоні.

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Також було встановлено організатора диверсійного акту. Ним виявився Єгор Дубровкін, колишній співробітник УСБ України у Луганській області. У 2014 році він зрадив військовій присязі та став працівником так званого відділу контррозвідки центрального апарату "МДБ ЛНР". Дубровкін перебуває у розшуку СБУ. Співробітниками СБУ було задокументовано, що саме Дубровкін організував та замовив здійснення диверсії. З показів виконавця за це йому була обіцяна матеріальна винагорода.
Наразі затриманому оголошено підозру про скоєння злочину передбаченого ст. 113 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у вчиненні диверсії повідомлено про підозру з початку року 12 особам.


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