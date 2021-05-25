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Бывший наставник "Баварии" возглавит сборную Германии

Киев • УНН

 • 15130 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Наставник Ханс Дитер Флик заключил контракт со сборной Германии, сообщает УНН со ссылкой на сайт Немецкой футбольной ассоциации.

Бывший наставник "Баварии" возглавит сборную Германии

Что известно

Флик подписал контракт в штаб-квартире Немецкой футбольной ассоциации (DFB) во Франкфурте-на-Майне сроком до 2024 года.

Детали

Флик возьмет на себя команду после Йоахима Лева, который добровольно разорвал свой контракт, изначально рассчитанный до 2022 года.

Флик был ассистентом Лева с 2006 по 2014 год, и вместе они выиграли титул чемпиона мира в Бразилии в 2014 году. После чемпионата мира Флик занял пост спортивного директора "DFB", прежде чем покинуть ассоциацию по собственному желанию в 2017 году после одиннадцати лет. После должности управляющего директора по спорту в "Хоффенхайма", Флик недавно привел ФК "Бавария" к семи титулам, включая победу в Лиге чемпионов, Клубном чемпионате мира ФИФА, Кубке Германии и двух чемпионатах Германии.

Дополнение

В группе Евро-2020 "Бундестим" будет соревноваться в квартете с Португалией, Францией и Венгрией.

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