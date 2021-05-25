Бывший наставник "Баварии" возглавит сборную Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Наставник Ханс Дитер Флик заключил контракт со сборной Германии, сообщает УНН со ссылкой на сайт Немецкой футбольной ассоциации.
Что известно
Флик подписал контракт в штаб-квартире Немецкой футбольной ассоциации (DFB) во Франкфурте-на-Майне сроком до 2024 года.
Детали
Флик возьмет на себя команду после Йоахима Лева, который добровольно разорвал свой контракт, изначально рассчитанный до 2022 года.
Флик был ассистентом Лева с 2006 по 2014 год, и вместе они выиграли титул чемпиона мира в Бразилии в 2014 году. После чемпионата мира Флик занял пост спортивного директора "DFB", прежде чем покинуть ассоциацию по собственному желанию в 2017 году после одиннадцати лет. После должности управляющего директора по спорту в "Хоффенхайма", Флик недавно привел ФК "Бавария" к семи титулам, включая победу в Лиге чемпионов, Клубном чемпионате мира ФИФА, Кубке Германии и двух чемпионатах Германии.
Дополнение
В группе Евро-2020 "Бундестим" будет соревноваться в квартете с Португалией, Францией и Венгрией.