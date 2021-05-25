Колишній наставник "Баварії" очолить збірну Німеччини

Що відомо

Флік підписав контракт в штаб-квартирі Німецької футбольної асоціації (DFB) у Франкфурті-на-Майні терміном до 2024 року.

Деталі

Флік візьме на себе команду після Йоахіма Льова, який добровільно розірвав свій контракт, спочатку розрахований до 2022 року.

Флік був асистентом Льова з 2006 по 2014 рік, і разом вони виграли титул чемпіона світу в Бразилії в 2014 році. Після чемпіонату світу Флік зайняв пост спортивного директора "DFB", перш ніж покинути асоціацію за власним бажанням у 2017 році після одинадцяти років. Після посади керуючого директора зі спорту в "Хоффенхайму", Флік недавно привів ФК "Баварія" до семи титулів, включаючи перемогу в Лізі чемпіонів, Клубному чемпіонаті світу ФІФА, Кубку Німеччини і двох чемпіонатах Німеччини.

Доповнення

У групі Євро-2020 "Бундестім" змагатиметься у квартеті із Португалією, Францією та Угорщиною.