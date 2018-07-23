Бывший клуб Ярмоленко добыл вторую победу на Международном кубке чемпионов

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КИЕВ. 23 июля. УНН. На стадионе “Банк оф Америка” в США прошла встреча престижного товарищеского турнира Международный кубок чемпионов между английским “Ливерпулем” та дортмундской “Боруссией”, передает корреспондент УНН.

Уже на 4-й минуте известный по своим действиям в финале ЛЧ-2018 вратарь “мерсисайдцев” Каруис был близок чтобы отличиться очередным ляпом. Немец выбежал далеко из штрафной и выбил мяч прямо на игрока из противоположной команды, который не попал в пустую рамку ворот.

Открыть счет удалось английскому коллективу. Подача с левого фланга обернулась голом головой в исполнении защитника Ван Дейка.

После перерыва мячи бывали исключительно в сетке ворот “Ливерпуля”. Сначала 19-летний американский полузащитник Кристиан Пулишич был сбит в чужой штрафной и реализовал пенальти ударом по центру. На 89 минуте Пулишич оформил дубль благодаря реализованной контратаке. В компенсированное время Кариус отбил мяч после удара Пулишича прямо на ногу Ларсену. Датчанин установил окончательные цифры — 3:1.

Отметим, что дортмундцы с 6 очками возглавляют таблицу соревнований и следующую игру экс-клуб Андрея Ярмоленко проведет 26 июля с “Бенфикой”. “Ливерпуль” сыграет 26 июля с “Манчестер Сити”.

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