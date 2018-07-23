Колишній клуб Ярмоленка здобув другу перемогу на Міжнародному кубку чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. На стадіоні “Банк оф Амеріка” в США пройшла зустріч престижного товариського турніру Міжнародний кубок чемпіонів між англійським “Ліверпулем” та дортмундською “Борусією”, передає кореспондент УНН.
Вже на 4-й хвилині відомий за своїми діями у фіналі ЛЧ-2018 воротар “мерсисайдців” Каруіс був близький аби відзначитися черговим ляпом. Німець вибіг далеко зі штрафної і вибив м’яч прямо на гравця з протилежної команди, який не влучив у пусту рамку воріт.
Відкрити рахунок вдалося англійському колективу. Подача з лівого флангу обернулася голом головою у виконанні захисника Ван Дейка.
По перерві м’ячі бували виключно у сітці воріт “Ліверпуля”. Спочатку 19-річний американський півзахисник Крістіан Пулішич був збитий у чужій штрафній та реалізував пенальті ударом по центру. На 89 хвилині Пулішич оформив дубль завдяки реалізованій контратаці. В компенсований час Каріус відбив м’яч після удару Пулішича прямо на ногу Ларсену. Датчанин встановив остаточні цифри — 3:1.
Зазначимо, що дортмундці з 6 очками очолюють таблицю змагань і наступну гру екс-клуб Андрія Ярмоленка проведе 26-го липня із “Бенфікою”. “Ліверпуль” зіграє 26-го липня із “Манчестер Сіті”.