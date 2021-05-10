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Бывший главврач омской больницы, где лечился Навальный, найден живым после трех дней поисков

Киев  •  УНН

 • 28956 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Глава Министерства здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым после трех дней поисков. Об этом сообщает телеканал “Дождь”, пишет УНН.

Цитата

“Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района", — говорится в сообщении.

Детали

Информацию “Дождю” также подтвердила жена Мураховского. По ее словам, главу Минздрава Омска везут в населенный пункт Поспелово. Она сообщила, что разговаривала с мужем по телефону. Как отметила женщина, Мураховский пока “не понимает масштабов поиска”.

Напомним Александр Мураховский пропал в лесу 7 мая. Заявление в полицию о пропаже поступило на следующий день. Он отправился на охоту, и вскоре перестал выходить на связь. К его поискам присоединились несколько служб — Росгвардия, МЧС, полиция, охотинспекция. Но нашли только квадроцикл, на котором Мураховский уехал в лес.

До работы Министерстве здравоохранения был главным врачом Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1), где в августе находился Алексей Навальный после отравления. Мураховский отрицал отравление Навального. По его словам, оппозиционер впал в кому в результате нарушения обмена веществ. Он настаивал на том, что транспортировка Навального в берлинскую клинику “Шарите” опасно. 

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