Бывший главврач омской больницы, где лечился Навальный, найден живым после трех дней поисков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Глава Министерства здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым после трех дней поисков. Об этом сообщает телеканал “Дождь”, пишет УНН.
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“Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района", — говорится в сообщении.
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Информацию “Дождю” также подтвердила жена Мураховского. По ее словам, главу Минздрава Омска везут в населенный пункт Поспелово. Она сообщила, что разговаривала с мужем по телефону. Как отметила женщина, Мураховский пока “не понимает масштабов поиска”.
Напомним Александр Мураховский пропал в лесу 7 мая. Заявление в полицию о пропаже поступило на следующий день. Он отправился на охоту, и вскоре перестал выходить на связь. К его поискам присоединились несколько служб — Росгвардия, МЧС, полиция, охотинспекция. Но нашли только квадроцикл, на котором Мураховский уехал в лес.
До работы Министерстве здравоохранения был главным врачом Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1), где в августе находился Алексей Навальный после отравления. Мураховский отрицал отравление Навального. По его словам, оппозиционер впал в кому в результате нарушения обмена веществ. Он настаивал на том, что транспортировка Навального в берлинскую клинику “Шарите” опасно.