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Колишній головний лікар омської лікарні, де лікувався Навальний, знайдений живим після трьох днів пошуків

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Глава Міністерства охорони здоров'я Омської області Олександр Мураховський знайдений живим після трьох днів пошуків. Про це повідомляє телеканал "Дождь", пише УНН.

Цитата

"Міністр охорони здоров'я Омської області Олександр Мураховський вийшов до людей в районі села Басли. Знаходиться в нормальному стані. Зараз проходить обстеження в лікарні Большеуковського району", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Інформацію "Дождю" також підтвердила дружина Мураховського. За її словами, главу МОЗ Омська везуть в населений пункт Поспєлова. Вона повідомила, що розмовляла з чоловіком по телефону. Як зазначила жінка, Мураховський поки "не розуміє масштабів пошуку".

Нагадаємо Олександр Мураховський пропав в лісі 7 травня. Заява в поліцію про зникнення надійшло на наступний день. Він відправився на полювання, і незабаром перестав виходити на зв'язок. До його пошуків приєдналися кілька служб - Росгвардія, МНС, поліція. Але знайшли тільки квадроцикл, на якому Мураховський поїхав в ліс.

До роботи Міністерстві охорони здоров'я був головним лікарем Міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги № 1 (ЛШМД-1), де в серпні знаходився Олексій Навальний після отруєння. Мураховський заперечував отруєння Навального. За його словами, опозиціонер впав у кому в результаті порушення обміну речовин. Він наполягав на тому, що транспортування Навального в берлінську клініку "Шаріте" небезпечне. 

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