Колишній головний лікар омської лікарні, де лікувався Навальний, знайдений живим після трьох днів пошуків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Глава Міністерства охорони здоров'я Омської області Олександр Мураховський знайдений живим після трьох днів пошуків. Про це повідомляє телеканал "Дождь", пише УНН.
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"Міністр охорони здоров'я Омської області Олександр Мураховський вийшов до людей в районі села Басли. Знаходиться в нормальному стані. Зараз проходить обстеження в лікарні Большеуковського району", - йдеться в повідомленні.
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Інформацію "Дождю" також підтвердила дружина Мураховського. За її словами, главу МОЗ Омська везуть в населений пункт Поспєлова. Вона повідомила, що розмовляла з чоловіком по телефону. Як зазначила жінка, Мураховський поки "не розуміє масштабів пошуку".
Нагадаємо Олександр Мураховський пропав в лісі 7 травня. Заява в поліцію про зникнення надійшло на наступний день. Він відправився на полювання, і незабаром перестав виходити на зв'язок. До його пошуків приєдналися кілька служб - Росгвардія, МНС, поліція. Але знайшли тільки квадроцикл, на якому Мураховський поїхав в ліс.
До роботи Міністерстві охорони здоров'я був головним лікарем Міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги № 1 (ЛШМД-1), де в серпні знаходився Олексій Навальний після отруєння. Мураховський заперечував отруєння Навального. За його словами, опозиціонер впав у кому в результаті порушення обміну речовин. Він наполягав на тому, що транспортування Навального в берлінську клініку "Шаріте" небезпечне.