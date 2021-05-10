Колишній головний лікар омської лікарні, де лікувався Навальний, знайдений живим після трьох днів пошуків

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"Міністр охорони здоров'я Омської області Олександр Мураховський вийшов до людей в районі села Басли. Знаходиться в нормальному стані. Зараз проходить обстеження в лікарні Большеуковського району", - йдеться в повідомленні.

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Інформацію "Дождю" також підтвердила дружина Мураховського. За її словами, главу МОЗ Омська везуть в населений пункт Поспєлова. Вона повідомила, що розмовляла з чоловіком по телефону. Як зазначила жінка, Мураховський поки "не розуміє масштабів пошуку".

Нагадаємо Олександр Мураховський пропав в лісі 7 травня. Заява в поліцію про зникнення надійшло на наступний день. Він відправився на полювання, і незабаром перестав виходити на зв'язок. До його пошуків приєдналися кілька служб - Росгвардія, МНС, поліція. Але знайшли тільки квадроцикл, на якому Мураховський поїхав в ліс.

До роботи Міністерстві охорони здоров'я був головним лікарем Міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги № 1 (ЛШМД-1), де в серпні знаходився Олексій Навальний після отруєння. Мураховський заперечував отруєння Навального. За його словами, опозиціонер впав у кому в результаті порушення обміну речовин. Він наполягав на тому, що транспортування Навального в берлінську клініку "Шаріте" небезпечне.