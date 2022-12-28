Бывший глава британского генштаба: Запад должен готовиться к сдерживанию россии после войны в Украине

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"Наши лидеры рискуют повторить ошибки 1930-х годов, когда мы могли попытаться предотвратить Вторую мировую войну. Как и во время Холодной войны, НАТО не собирается нападать на Россию, но опыт последнего года показывает со всей убедительностью, что россию нужно сдерживать и подталкивать к тому, чтобы она согласилась занять свое место в мире, основанном на правилах и международном порядке, так тщательно выстраиваемом после Второй мировой войны", — отметил Даннатт.

Генерал считает, что доверие к россии окончательно утрачено и Западу ничего не остается, кроме как увеличивать военные расходы и укреплять свою границу из рф.

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Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна не считает возможным нормальные отношения с нынешней россией.