Колишній голова британського генштабу: Захід повинен готуватися до стримування росії після війни в Україні

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"Наші лідери ризикують повторити помилки 1930-х років, коли ми могли спробувати запобігти Другій світовій війні. Як і в часи Холодної війни, НАТО не збирається нападати на росію, але досвід останнього року показує з усією переконливістю, що росію потрібно стримувати і підштовхувати до того, щоб вона погодилася зайняти своє місце у світі, заснованому на правилах та міжнародному порядку, який так ретельно вишиковувався після Другої світової війни", — зазначив Даннатт.

Генерал вважає, що довіра до росії остаточно втрачена і Заходу нічого не залишається, окрім як збільшувати військові витрати та зміцнювати свій кордон із рф.

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Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна не вважає за можливе нормальні відносини з нинішньою росією.