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Колишній голова британського генштабу: Захід повинен готуватися до стримування росії після війни в Україні

Колишній голова британського генштабу: Захід повинен готуватися до стримування росії після війни в Україні

Київ • УНН

 • 419793 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Колишній начальник британського генштабу Річард Даннатт в статті для The Daily Telegraph заявив, що Захід повинен готуватися до стримування росії після війни, яку вона розвʼязала в Україні, передає УНН.

Цитата

"Наші лідери ризикують повторити помилки 1930-х років, коли ми могли спробувати запобігти Другій світовій війні. Як і в часи Холодної війни, НАТО не збирається нападати на росію, але досвід останнього року показує з усією переконливістю, що росію потрібно стримувати і підштовхувати до того, щоб вона погодилася зайняти своє місце у світі, заснованому на правилах та міжнародному порядку, який так ретельно вишиковувався після Другої світової війни", — зазначив Даннатт.

Генерал вважає, що довіра до росії остаточно втрачена і Заходу нічого не залишається, окрім як збільшувати військові витрати та зміцнювати свій кордон із рф.

Додамо

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна не вважає за можливе нормальні відносини з нинішньою росією.

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