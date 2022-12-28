Берлін: нормальні відносини з нинішньою росією — неможливі

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"Ми повинні чітко розуміти: з цією росією не може бути нормальних відносин. Як і багато росіян, ми хочемо мирної та демократичної росії, яка не становить загрози для своїх сусідів. Але ми не маємо ілюзій - ми зараз живемо в іншій реальності", - сказала міністр інтерв'ю Digi 24.

За її словами, ставка має бути зроблена на зміцнення "спільної безпеки перед лицем росії", а санкції проти неї посилюватимуться, поки триває війна в Україні.

"Бо Україна теж захищає свободу Європи. Тому ми будемо з нею стільки, скільки потрібно - зі зброєю, гуманітарною та фінансовою підтримкою", - зазначила Бербок.

Нагадаємо

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що планує брати участь у мирних переговорах щодо закінчення війни в Україні.