Меркель заявила, що не планує брати участь у мирних переговорах між росією та Україною

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Ексканцлерка заявила, що для себе бачить різницю між "вимушеним миром, якого вона, як і багато інших, не хоче, і відкритою та дружньою розмовою".

Чиновниця визнала, що керувалась власною логікою, коли приймала рішення щодо подальших дій відносно України та росії, коли вона була на посаді канцлера ФРН.

Ангела Меркель висловила впевненість, що війна обовʼязково закінчиться за столом переговорів, проте сама не планує брати у нх участь.

Нагадаємо

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель визнала, що у її політиці щодо росії були провали.

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