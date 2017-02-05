Бывший футболист "Зари" М.Белый продолжит карьеру в ФК "Анжи"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Махачкалинский "Анжи" объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Максимом Белым, сообщает УНН со ссылкой на сайт российского клуба.
26-летний М.Белый будет выступать в "Анжи" до конца сезона 2017/2018.
Украинский футболист ранее играл за донецкие команды "Шахтер-2" и "Шахтер-3", "Сталь" Алчевск и "Заря" Луганск, а также в хорватском "Хайдук". Наиболее длительное выступление игрока за профессиональный клуб числится в составе "Зари". С 2011 по 2015 годы полузащитник провел 86 игр и забил 2 гола.
Отметим, что М.Белый будучи футболистом юношеской сборной Украины стал чемпионом Европы 2009 года среди юношей до 19 лет.
Напомним, что за ФК "Анжи" также выступает украинский нападающий "Шахтера" Филипп Будковский.