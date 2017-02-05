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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Колишній футболіст "Зорі" М.Білий продовжить кар'єру в ФК "Анжі"

Київ • УНН

 • 7657 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Махачкалінський “Анжі” оголосив про підписання контракту із українським півзахисником Максимом Білим, повідомляє УНН з посиланням на сайт російського клубу.

Колишній футболіст "Зорі" М.Білий продовжить кар'єру в ФК "Анжі"

26-річний М.Білий виступатиме в “Анжі” до кінця сезону 2017/2018.

Український футболіст раніше грав за донецькі команди “Шахтар-2” і “Шахтар-3”, “Сталь” Алчевськ і “Зоря” Луганськ, а також в хорватському “Хайдуку”. Найбільш тривалий виступ гравця за професійний клуб значиться у складі “Зорі”. З 2011 по 2015 роки півзахисник провів 86 ігор і забив 2 голи.

Відзначимо, що М.Білий будучи футболістом юнацької збірної України став чемпіоном Європи 2009 року серед юнаків до 19 років.

Нагадаємо, що за ФК “Анжі” також виступає український нападник “Шахтаря” Пилип Будківський.

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