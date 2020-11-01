Бывший чемпион мира Хэй назвал Усика особым бойцом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Менеджер британца Дерека Чисоры (32-10, 23 КО) Дэвид Хэй (был чемпионом мира) рассказал о своем видении проведенного боя своего подопечного с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО), в котором британец потерпел поражение, передает УНН со ссылкой на Youtube-канал "iFL TV".
"Чтобы выдержать 12 раундов, нужен такой особый боец, как Усик. Многие супертяжеловесы не сумели бы этого сделать. Может, Усик и не выглядел так хорошо, пусть он и оценил свое выступление на 3 из 10, но это Дерек заставил его выступить на тройку. Как правило, Усик выступает на 10 из 10. Чисора же заставил его показать выступление на 3 из 10", - отметил Хэй.
Также британец считает, что Чисора продолжает осваивать новые "трюки" в своем боксе и сможет демонстрировать гораздо больше.
"Чисора устроил жесткий бой. Так произошло не потому, что у Усика был плохой день, а потому что Дерек шел на него, как грузовой поезд. Он выбрасывал мощные "бомбы" с самого начала поединка. Как я и говорил, здесь не понадобился интеллект, если не вспоминать момент, когда Чисора стал в стойку левши и имел лучшее количество джебов над Усиком. Чисора показал несколько новых трюков, но он продолжает их осваивать. Дерек может продемонстрировать гораздо больше", - подчеркнул Хэй.
Как писал УНН, Усик дал оценку собственному выступления в бою с Чисорой.