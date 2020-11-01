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Колишній чемпіон світу Хей назвав Усика особливим бійцем

Колишній чемпіон світу Хей назвав Усика особливим бійцем

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Менеджер британця Дерека Чісори (32-10, 23 КО) Девід Хей (був чемпіоном світу) розповів своє бачення проведеного бою свого підопічного із українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО) в якому британець зазнав поразки, передає УНН з посиланням на Youtube-канал "iFL TV".

"Щоб витримати 12 раундів, потрібен такий особливий боєць, як Усик. Багато суперважкоатлетів не зуміли б цього зробити. Може, Усик і не виглядав так добре, нехай він і оцінив свій виступ на 3 з 10, але це Дерек змусив його виступити на трійку. Як правило, Усик виступає на 10 з 10. Чісора ж змусив його показати виступ на 3 з 10", - наголосив Хей.

Також британець вважає, що Чісора продовжує освоювати нові "трюки" в своєму боксі і зможе демонструвати набагато більше.

"Чісора влаштував жорсткий бій. Так сталося не тому, що у Усика був поганий день, а тому що Дерек йшов на нього, як вантажний потяг. Він викидав потужні "бомби" з самого початку поєдинку. Як я і говорив, тут не знадобився інтелект, якщо не згадувати момент, коли Чісора став у стійку лівші і мав кращу кількість джебів над Усиком. Чісора показав кілька нових трюків, але він продовжує їх освоювати. Дерек може продемонструвати набагато більше", - підкреслив Хей.

Як писав УНН, Усик дав оцінку власному виступу у бою з Чісорою. 

Українські Національні Новини

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