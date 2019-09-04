Бывшим руководителям кредитного комитета объявили подозрение в завладении 54 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Киеве разоблачили бывших руководителей кредитного комитета финансового учреждения, которые действуя в составе организованной преступной группы завладели денежными средствами в сумме более 54 млн грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Установлено, что в течение 2017 года бывший председатель кредитного комитета вместе с заместителем, должность которого в то время занимал его сын, и еще одним лицом подыскали 11 граждан, на имя которых под залог несуществующих элитных транспортных средств предоставили денежные средства кредитного комитета в виде займов. Указанные кредитные средства фигуранты присвоили, а фиктивным заемщикам выплатили разовое денежное вознаграждение в сумме от 200 до 500 долларов", - говорится в сообщении.
Кроме того, введя в заблуждение 6 граждан, злоумышленники предложили последним выплатить наличными полученные по договорам займа средства, без процентов, якобы для окончательного погашения задолженностей. Однако полученные от заемщиков средства злоумышленники в кассу не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению, отметили в прокуратуре.
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"В целом правонарушителями присвоено денежные средства кредитного учреждения на общую сумму более 54 млн грн. В ходе досудебного расследования проведен ряд обысков по месту жительства фигурантов, по результатам которых изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность, и наложен арест на имущество на сумму более 10 млн гривен", - говорится в сообщении.
Членам организованной преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в прокуратуре.
Один из участников группы сейчас находится в государственном розыске, принимаются меры по установлению его местонахождения. Досудебное следствие продолжается.