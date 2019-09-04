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Колишнім керівникам кредитного комітету оголосили підозру у заволодінні 54 млн грн

Колишнім керівникам кредитного комітету оголосили підозру у заволодінні 54 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Києві викрито колишніх керівників кредитного комітету фінансової установи, які діючи у складі організованої злочинної групи заволоділи грошовими коштами у сумі понад 54 млн грн, передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Установлено, що упродовж 2017 року колишній голова кредитного комітету разом із заступником, посаду якого на той час обіймав його син, та ще однією особою підшукали 11 громадян, на ім’я яких під заставу неіснуючих елітних транспортних засобів надали грошові кошти кредитного комітету у вигляді позик. Вказані кредитні кошти фігуранти привласнили, а фіктивним позичальникам виплатили разову грошову винагороду в сумі від 200 до 500 доларів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, увівши в оману 6 громадян, зловмисники запропонували останнім виплатити готівкою отримані за договорами позики кошти, без відсотків, нібито для остаточного погашення заборгованостей. Однак отримані від позичальників кошти зловмисники до каси не внесли, а розпорядились ними на свій розсуд, відзначили у прокуратурі.

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"Загалом правопорушниками привласнено грошові кошти кредитної установи на загальну суму понад 54 млн грн. У ході досудового розслідування проведено ряд обшуків за місцем проживання фігурантів, за результатами яких вилучено документи, що підтверджують злочинну діяльність, та накладено арешт на майно на суму понад 10 млн гривень", - зазначено у повідомленні.

Членам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів, повідомили у прокуратурі.

Один з учасників групи наразі перебуває в державному розшуку, вживаються заходи щодо встановлення його місцезнаходження. Досудове слідство триває.

Українські Національні Новини

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