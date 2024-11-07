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Количество жертв ракетного удара по Запорожью возросло до 4, под завалами ищут людей - МВД

Количество жертв ракетного удара по Запорожью возросло до 4, под завалами ищут людей - МВД

Киев  •  УНН

15:23 • 2878 просмотра

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В результате российского удара по Запорожью погибли 4 человека, 18 ранены, среди них дети. Спасатели продолжают поиски под завалами, есть информация о людях, которые не выходят на связь.

Количество погибших в результате ударов россии по Запорожью возросло до 4, ранены 18 человек. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

По словам министра, спасатели достали из-под завалов двух раненых детей и пострадавшую женщину. Пострадавшая проживала на третьем этаже, после обрушения здания оказалась на втором.

Клименко добавил, что под завалами еще могут быть люди, полиция располагает информацией о лицах, которые не выходят на связь.

"Привлеченные службы системы МВД работают, чтобы помочь пострадавшим. Спасибо всем, кто рядом с пострадавшими. Следователи и криминалисты документируют очередное военное преступление оккупантов. Гражданская инфраструктура в очередной раз под ударом. Гражданские люди для россии - это мишень. И за это рф понесет ответственность", - резюмировал глава МВД.

Авиаудар рф по Запорожью: среди пострадавших трое маленьких детей7 ноября 2024, 14:51 • 5661 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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