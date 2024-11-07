Количество жертв ракетного удара по Запорожью возросло до 4, под завалами ищут людей - МВД
Киев • УНН
В результате российского удара по Запорожью погибли 4 человека, 18 ранены, среди них дети. Спасатели продолжают поиски под завалами, есть информация о людях, которые не выходят на связь.
Количество погибших в результате ударов россии по Запорожью возросло до 4, ранены 18 человек. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.
По словам министра, спасатели достали из-под завалов двух раненых детей и пострадавшую женщину. Пострадавшая проживала на третьем этаже, после обрушения здания оказалась на втором.
Клименко добавил, что под завалами еще могут быть люди, полиция располагает информацией о лицах, которые не выходят на связь.
"Привлеченные службы системы МВД работают, чтобы помочь пострадавшим. Спасибо всем, кто рядом с пострадавшими. Следователи и криминалисты документируют очередное военное преступление оккупантов. Гражданская инфраструктура в очередной раз под ударом. Гражданские люди для россии - это мишень. И за это рф понесет ответственность", - резюмировал глава МВД.
Авиаудар рф по Запорожью: среди пострадавших трое маленьких детей7 ноября 2024, 14:51 • 5661 просмотр