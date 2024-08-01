По состоянию на утро четверга, 1 августа, количество погибших в результате мощных оползней, обрушившихся на южный индийский штат Керала во вторник возросло до 277. Об этом пишет The Indian Express, сообщает УНН.

Детали

Как сообщается, в результате серии разрушительных оползней в штате Керала более 200 получили ранения.

Главный министр штата Керала Пинараи Виджаян подтвердил, что 240 человек считаются пропавшими без вести.

Из пострадавших районов удалось спасти 1500 человек. .

Местные власти создали 45 лагерей помощи, в которых нашли приют более 3 тысяч эвакуированных.

Поисково-спасательные операции в районах, пострадавших от оползней, продолжаются уже третий день.

Дополнение

Оползни произошли в холмистых районах в округе Ваянад рано утром во вторник, когда большинство жителей спали. Считается, что около 350 семей проживали в пострадавших регионах, где расположено несколько чайных и кардамоновых плантаций.