В результате мощных оползней в индийском штате Керала погибли 277 человек, более 200 ранены. 240 человек считаются пропавшими без вести, спасены 1500 человек, создано 45 лагерей помощи.
По состоянию на утро четверга, 1 августа, количество погибших в результате мощных оползней, обрушившихся на южный индийский штат Керала во вторник возросло до 277. Об этом пишет The Indian Express, сообщает УНН.
Детали
Как сообщается, в результате серии разрушительных оползней в штате Керала более 200 получили ранения.
Главный министр штата Керала Пинараи Виджаян подтвердил, что 240 человек считаются пропавшими без вести.
Из пострадавших районов удалось спасти 1500 человек. .
Местные власти создали 45 лагерей помощи, в которых нашли приют более 3 тысяч эвакуированных.
Поисково-спасательные операции в районах, пострадавших от оползней, продолжаются уже третий день.
Дополнение
Оползни произошли в холмистых районах в округе Ваянад рано утром во вторник, когда большинство жителей спали. Считается, что около 350 семей проживали в пострадавших регионах, где расположено несколько чайных и кардамоновых плантаций.