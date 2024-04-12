Количество жертв атаки рф на Одесскую область возросло до 6

Количество погибших в результате вражеской атаки на Одесскую область 10 апреля увеличилось до шести - в больнице умер 56-летний мужчина, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Количество погибших в результате вражеской атаки по Одесской области 10 апреля увеличилось до 6. К сожалению, сегодня в больнице скончался 56-летний мужчина - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Напомним

По данным прокуратуры, 10 апреля около 18:20 вооруженные силы рф нанесли ракетные удары по транспортно-логистической инфраструктуре Одесской области.

Среди погибших - 10-летняя девочка, еще 14 человек получили ранения, они госпитализированы.

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