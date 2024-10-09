Количество раненых от ракетного обстрела на портовую инфраструктуру возросло до 11 - ОВА
Киев • УНН
В результате вражеского ракетного обстрела портовой инфраструктуры в Одесской области пострадали 11 человек, 7 в тяжелом состоянии. Атака повредила гражданский контейнеровоз под флагом Панамы.
Количество раненых в результате российского ракетного обстрела в Одесской области возросло до 11 человек. Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Из них семь человек находятся в тяжелом состоянии.
Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим, которые были ранены в результате атаки на портовую инфраструктуру региона.
Напомним
Сегодня враг снова совершил нападение на портовую инфраструктуру, попав в гражданский контейнеровоз под флагом Панамы. Эта атака подтверждает постоянную угрозу для торговых путей и безопасности в регионе.
В результате обстрела пострадали люди.
Кулеба сообщает о последствиях атаки рф на портовую инфраструктуру: 6 погибших, 9 раненых9 октября 2024, 20:23 • 4184 просмотра