Количество раненых от ракетного обстрела на портовую инфраструктуру возросло до 11 - ОВА

Количество раненых в результате российского ракетного обстрела в Одесской области возросло до 11 человек. Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Из них семь человек находятся в тяжелом состоянии.

Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим, которые были ранены в результате атаки на портовую инфраструктуру региона.

Напомним

Сегодня враг снова совершил нападение на портовую инфраструктуру, попав в гражданский контейнеровоз под флагом Панамы. Эта атака подтверждает постоянную угрозу для торговых путей и безопасности в регионе.

В результате обстрела пострадали люди.

Кулеба сообщает о последствиях атаки рф на портовую инфраструктуру: 6 погибших, 9 раненых