Кількість поранених від ракетного обстрілу на портову інфраструктуру зросла до 11 - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок ворожого ракетного обстрілу портової інфраструктури в Одеській області постраждало 11 осіб, 7 у важкому стані. Атака пошкодила цивільний контейнеровоз під прапором Панами.
Кількість поранених внаслідок російського ракетного обстрілу в Одеській області зросла до 11 осіб. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
З них семеро людей перебувають у важкому стані.
Лікарі надають всю необхідну медичну допомогу постраждалим, які були поранені внаслідок атаки на портову інфраструктуру регіону.
Нагадаємо
Сьогодні ворог знову здійснив напад на портову інфраструктуру, влучивши в цивільний контейнеровоз під прапором Панами. Ця атака підтверджує постійну загрозу для торговельних шляхів і безпеки в регіоні.
Внаслідок обстрілу постраждали люди.
Кулеба повідомляє про наслідки атаки рф на портову інфраструктуру: 6 загиблих, 9 поранених09.10.24, 23:23 • 55234 перегляди