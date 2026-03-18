Количество пожаров в экосистемах в Украине уменьшилось на 38% - ГСЧС

В Украине зафиксировано уменьшение количества пожаров в экосистемах на 38% по сравнению с прошлым годом. В то же время спасатели прогнозируют рост количества возгораний в ближайшие месяцы. Об этом шла речь на пресс-брифинге Медиа Центра Украины, передает УНН.

По словам представителей ГСЧС, несмотря на положительную динамику, начало весны традиционно открывает пожароопасный период.

"С начала года возникло 14 200 пожаров, что на 38% меньше, чем в 2025 году. Но именно период с марта по ноябрь является наиболее опасным", – сообщил заместитель руководителя департамента гражданской защиты ГСЧС Сергей Батечко.

По состоянию на середину марта уже зафиксированы тысячи пожаров.

"По состоянию на 18 марта в экосистемах возникло более 3000 пожаров, погибло 4 человека и 15 получили ранения", – добавил он.

