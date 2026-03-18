Количество пожаров в экосистемах в Украине уменьшилось на 38% - ГСЧС

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

С начала года зафиксировано 14 200 пожаров, что значительно меньше прошлогодних показателей. ГСЧС предупреждает о росте опасности в период с марта по ноябрь.

Количество пожаров в экосистемах в Украине уменьшилось на 38% - ГСЧС

В Украине зафиксировано уменьшение количества пожаров в экосистемах на 38% по сравнению с прошлым годом. В то же время спасатели прогнозируют рост количества возгораний в ближайшие месяцы. Об этом шла речь на пресс-брифинге Медиа Центра Украины, передает УНН.

Детали

По словам представителей ГСЧС, несмотря на положительную динамику, начало весны традиционно открывает пожароопасный период.

"С начала года возникло 14 200 пожаров, что на 38% меньше, чем в 2025 году. Но именно период с марта по ноябрь является наиболее опасным", – сообщил заместитель руководителя департамента гражданской защиты ГСЧС Сергей Батечко.

По состоянию на середину марта уже зафиксированы тысячи пожаров.

"По состоянию на 18 марта в экосистемах возникло более 3000 пожаров, погибло 4 человека и 15 получили ранения", – добавил он.

