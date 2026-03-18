$43.950.1350.640.06
ukenru
Ексклюзив
11:56 • 10863 перегляди
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
3м/с
85%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Ексклюзив
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Педро Санчес
Юлія Свириденко
Віктор Ляшко
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Україна
Іран
Іспанія
Мадрид
Європа
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Іл-78
Instagram

Кількість пожеж в екосистемах в Україні зменшилась на 38% - ДСНС

Київ • УНН

 • 1092 перегляди

З початку року зафіксовано 14 200 пожеж, що значно менше минулорічних показників. ДСНС попереджає про зростання небезпеки у період з березня по листопад.

В Україні зафіксовано зменшення кількості пожеж в екосистемах на 38% у порівнянні з минулим роком. Водночас рятувальники прогнозують зростання кількості загорянь у найближчі місяці. Про це йшлося на пресбрифінгу Медіа Центру України, передає УНН.

Деталі

За словами представників ДСНС, попри позитивну динаміку, початок весни традиційно відкриває пожежонебезпечний період.

"З початку року виникло 14 200 пожеж, що на 38% менше, ніж у 2025 році. Але саме період з березня по листопад є найбільш небезпечним", – повідомив заступник керівника департаменту цивільного захисту ДСНС Сергій Батечко.

Станом на середину березня вже зафіксовано тисячі пожеж.

"Станом на 18 березня в екосистемах виникло понад 3000 пожеж, загинуло 4 особи та 15 отримали поранення", – додав він.

Нагадаємо

Андрій Тимощенков

Суспільство
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна