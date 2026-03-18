Кількість пожеж в екосистемах в Україні зменшилась на 38% - ДСНС

В Україні зафіксовано зменшення кількості пожеж в екосистемах на 38% у порівнянні з минулим роком. Водночас рятувальники прогнозують зростання кількості загорянь у найближчі місяці. Про це йшлося на пресбрифінгу Медіа Центру України, передає УНН.

Деталі

За словами представників ДСНС, попри позитивну динаміку, початок весни традиційно відкриває пожежонебезпечний період.

"З початку року виникло 14 200 пожеж, що на 38% менше, ніж у 2025 році. Але саме період з березня по листопад є найбільш небезпечним", – повідомив заступник керівника департаменту цивільного захисту ДСНС Сергій Батечко.

Станом на середину березня вже зафіксовано тисячі пожеж.

"Станом на 18 березня в екосистемах виникло понад 3000 пожеж, загинуло 4 особи та 15 отримали поранення", – додав він.

Нагадаємо

