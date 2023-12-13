Количество пострадавших в следствие атаки по Киеву возросло до семи

Известно уже о семи пострадавших в результате вражеской атаки по Киеву. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

"По данным медиков, уже семеро пострадавших в результате вражеской атаки на Киев. 5 госпитализировали в больницы столицы, двум медики оказали помощь на месте", - сообщил городской голова в своем Телеграмм-канале.

Напомним

На левом берегу столицы зафиксировано падение многочисленных обломков ракет. Спасатели проводили эвакуацию людей из дома в котором возникло возгорание, вероятно, из-за падения обломков ракеты. Было эвакуировано 11 взрослых и 4 детей. Также есть повреждения двух частных домов в Днепровском и Деснянском районах.