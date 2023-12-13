Количество пострадавших в следствие атаки по Киеву возросло до семи
Киев • УНН
Семь человек получили ранения в результате нападения на Киев, пятеро были госпитализированы, а двое получили помощь на месте, сообщил мэр Кличко. Спасатели эвакуировали 15 человек из-за пожара, вероятно вызванного обломками ракет.
Известно уже о семи пострадавших в результате вражеской атаки по Киеву. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
"По данным медиков, уже семеро пострадавших в результате вражеской атаки на Киев. 5 госпитализировали в больницы столицы, двум медики оказали помощь на месте", - сообщил городской голова в своем Телеграмм-канале.
Напомним
На левом берегу столицы зафиксировано падение многочисленных обломков ракет. Спасатели проводили эвакуацию людей из дома в котором возникло возгорание, вероятно, из-за падения обломков ракеты. Было эвакуировано 11 взрослых и 4 детей. Также есть повреждения двух частных домов в Днепровском и Деснянском районах.
Количество пострадавших в следствие атаки по Киеву возросло до семи
Семь человек получили ранения в результате нападения на Киев, пятеро были госпитализированы, а двое получили помощь на месте, сообщил мэр Кличко. Спасатели эвакуировали 15 человек из-за пожара, вероятно вызванного обломками ракет.
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После ракетной атаки спасатели эвакуировали людей из горящего дома
Пожар, вызванный осколками ракет в Днепровском районе Киева, привел к эвакуации 15 человек, в том числе четырех детей; власти оценивают количество жертв, о трех из которых сообщил городской голова.
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