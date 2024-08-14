Количество пострадавших в результате удара рф по Одессе возросло до двух

В результате удара рф по Одесской области количество пострадавших возросло до двух человек, передает УНН со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, 14 августа около 19:30 военные рф осуществили ракетный удар по гражданской портовой инфраструктуре Одесской области.

В результате атаки ранения различной степени получили два человека - 39-летняя сотрудница порта и 43-летний водитель зерновоза.

Осмотр продолжается, на месте происшествия работают прокуроры и следственно-оперативная группа.

"... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним

Вечером враг нанёс удар по Одессе баллистической ракетой из оккупированного Крыма. Пострадала припортовая гражданская инфраструктура, ранен водитель зерновоза, который госпитализирован в состоянии средней тяжести.