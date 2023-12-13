Количество пострадавших в результате ракетной атаки по столице возросло до 12 человек

Количество людей, пострадавших в результате сегодняшней ракетной атаки по столице возросло до 12. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

"В Днепровском районе сейчас 12 пострадавших. Пятеро госпитализировали, семь человек получили помощь медиков на месте", - говорится в сообщении городского головы.

Напомним

На левом берегу столицы зафиксировано падение многочисленных обломков ракет. Спасатели проводили эвакуацию людей из дома в котором возникло возгорание, вероятно, из-за падения обломков ракеты. Было эвакуировано 11 взрослых и 4 детей. Также есть повреждения двух частных домов в Днепровском и Деснянском районах. В одной из детских больниц в Днепровском районе выбило окна, обошлось без пострадавших.