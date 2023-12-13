Количество пострадавших в результате ракетной атаки по столице возросло до 12 человек
Киев • УНН
В результате ракетного обстрела Киева пострадали 12 человек, пятеро из которых госпитализированы, а семерым оказали помощь на месте, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Количество людей, пострадавших в результате сегодняшней ракетной атаки по столице возросло до 12. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
"В Днепровском районе сейчас 12 пострадавших. Пятеро госпитализировали, семь человек получили помощь медиков на месте", - говорится в сообщении городского головы.
Напомним
На левом берегу столицы зафиксировано падение многочисленных обломков ракет. Спасатели проводили эвакуацию людей из дома в котором возникло возгорание, вероятно, из-за падения обломков ракеты. Было эвакуировано 11 взрослых и 4 детей. Также есть повреждения двух частных домов в Днепровском и Деснянском районах. В одной из детских больниц в Днепровском районе выбило окна, обошлось без пострадавших.
Количество пострадавших в результате ракетной атаки по столице возросло до 12 человек
В результате ракетного обстрела Киева пострадали 12 человек, пятеро из которых госпитализированы, а семерым оказали помощь на месте, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Ракетная атака по Киеву: в одной из детских больниц города повыбивало окна
В результате ракетного обстрела киевской детской больницы повреждены окна и вход, никто не пострадал.
Количество пострадавших в следствие атаки по Киеву возросло до семи
Семь человек получили ранения в результате нападения на Киев, пятеро были госпитализированы, а двое получили помощь на месте, сообщил мэр Кличко. Спасатели эвакуировали 15 человек из-за пожара, вероятно вызванного обломками ракет.
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