Количество пострадавших в результате атаки рф на Харьков возросло до 8

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

  •  124974 просмотра
Reuters: члены НАТО согласовали финансовое обязательство для Украины на 40 млрд евро

Reuters: члены НАТО согласовали финансовое обязательство для Украины на 40 млрд евро

  •  53179 просмотра
Удар рф по Днепру унес жизни 5 человек: Зеленский показал кадры последствий

Удар рф по Днепру унес жизни 5 человек: Зеленский показал кадры последствий

  •  106846 просмотра
Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 39

Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 39

  •  42433 просмотра
"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

  •  92095 просмотра
публикации
Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

  •  124974 просмотра
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

2 июля 2024, 08:59  •  154905 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

2 июля 2024, 07:01  •  165236 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

1 июля 2024, 13:00  •  180896 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  182915 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

  •  9779 просмотра
"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

  •  92095 просмотра
3 июля: День зенитных ракетных войск ВС ВСУ, День неповиновения

3 июля: День зенитных ракетных войск ВС ВСУ, День неповиновения

  •  115850 просмотра
Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

2 июля 2024, 13:04  •  104989 просмотра
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля 2024, 03:09  •  117967 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Количество пострадавших в результате атаки рф на Харьков возросло до 8

Количество пострадавших в результате атаки рф на Харьков возросло до 8

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 15:21  •  13665 просмотра

Read in English

Российские авиаудары по Харькову повлекли ранения 8 человек, в том числе 8-летнего мальчика, и повредили жилые дома, что стало поводом для открытия уголовного производства за военные преступления.

В результате атаки рф на Харьков количество пострадавших возросло до 8, начато уголовное производство. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает УНН.

Детали

3 июля около 16:00 вооруженные силы рф в очередной раз нанесли авиаудары по Харькову. Один из боеприпасов попал в открытую местность на окраине города, другие два - по жилой застройке Киевского района Харькова.

Прокуроры установили, что удары были нанесены из н.п. батрацкая дача белгородской области рф. На этот раз вс рф применили УМПБ Д-30.

"За медицинской помощью обратились восемь человек, среди них 8-летний мальчик. Повреждены частные жилые дома, многоэтажки, здание почты, СТО", - сообщил Фильчаков.

Он добавил, что на месте работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военных преступлений.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Атака рф на Харьков: разрушены 2 дома, спасен ребенок3 июля 2024, 13:28 • 20865 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКриминал и ЧП
kharkivХарьков
polshaПольша
Эксклюзив
Достаточное основание для увольнения: нардеп о неявке Генпрокурора в ВР и неуважении к избирателям
  •  42215 просмотра

Достаточное основание для увольнения: нардеп о неявке Генпрокурора в ВР и неуважении к избирателям

Эксклюзив
Ушли с рынка или пережидали: как иностранные поставщики отреагировали на начало полномасштабной войны
  •  62144 просмотра

Ушли с рынка или пережидали: как иностранные поставщики отреагировали на начало полномасштабной войны

Эксклюзив
Это не декоммунизация, а популизм – депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
  •  72862 просмотра

Это не декоммунизация, а популизм – депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города

Эксклюзив
Политолог объяснил, что нужно для воплощения идеи о модели для нахождения решений с рф, которую озвучил Зеленский
  •  60820 просмотра

Политолог объяснил, что нужно для воплощения идеи о модели для нахождения решений с рф, которую озвучил Зеленский

Эксклюзив
Расчистили обочину: в агрохолдинге рассказали, как присоединились к ремонту дороги, в уничтожении которой его обвиняли люди
  •  81879 просмотра

Расчистили обочину: в агрохолдинге рассказали, как присоединились к ремонту дороги, в уничтожении которой его обвиняли люди

Эксклюзив
Эксперт назвал самый эффективный способ хранения сбережений и получения прибыли
  •  80913 просмотра

Эксперт назвал самый эффективный способ хранения сбережений и получения прибыли

Эксклюзив
БЭБ проводит следственные розыскные действия в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов компаниями Грозы и Науменко
  •  83074 просмотра

БЭБ проводит следственные розыскные действия в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов компаниями Грозы и Науменко

Эксклюзив
В Минприроды сообщили, что замена руководства нацпарка "Тузловские лиманы" возможна без проведения конкурса
  •  53618 просмотра

В Минприроды сообщили, что замена руководства нацпарка "Тузловские лиманы" возможна без проведения конкурса

Эксклюзив
ВСП получил почти 2,3 тыс. жалоб от судей о вмешательстве в их работу, более 500 из них были переданы правоохранителям
  •  47836 просмотра

ВСП получил почти 2,3 тыс. жалоб от судей о вмешательстве в их работу, более 500 из них были переданы правоохранителям

Эксклюзив
Во время войны это неуместный вопрос - экс-чемпион мира по боксу об инициативе по переименованию Броваров
  •  25759 просмотра

Во время войны это неуместный вопрос - экс-чемпион мира по боксу об инициативе по переименованию Броваров

Популярные

"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

  •  92095 просмотра
Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 39

Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 39

  •  42433 просмотра
Удар рф по Днепру унес жизни 5 человек: Зеленский показал кадры последствий

Удар рф по Днепру унес жизни 5 человек: Зеленский показал кадры последствий

  •  106846 просмотра
Reuters: члены НАТО согласовали финансовое обязательство для Украины на 40 млрд евро

Reuters: члены НАТО согласовали финансовое обязательство для Украины на 40 млрд евро

  •  53179 просмотра
Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

  •  124974 просмотра

Публикации

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

  •  124974 просмотра
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

2 июля 2024, 08:59  •  154905 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

2 июля 2024, 07:01  •  165236 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

1 июля 2024, 13:00  •  180896 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  182915 просмотра

Война

В Украине более 2 миллионов граждан обновили свои данные в Резерв+

В Украине более 2 миллионов граждан обновили свои данные в Резерв+

  •  0 просмотра
Один человек погиб и еще трое получили ранения во время атаки россиян на Полтавщину - ОВА

Один человек погиб и еще трое получили ранения во время атаки россиян на Полтавщину - ОВА

  •  4592 просмотра
Количество пострадавших в результате атаки рф на Днепр возросло до 53 - ОВА

Количество пострадавших в результате атаки рф на Днепр возросло до 53 - ОВА

  •  11130 просмотра
Серия взрывов прогремела в оккупированном Донецке: что известно

Серия взрывов прогремела в оккупированном Донецке: что известно

  •  12432 просмотра
Количество пострадавших в результате атаки рф на Харьков возросло до 8

Количество пострадавших в результате атаки рф на Харьков возросло до 8

  •  13765 просмотра

политика

Сосредоточились на ожидаемых результатах саммита НАТО в Вашингтоне: Кулеба поговорил с Блинкеном

Сосредоточились на ожидаемых результатах саммита НАТО в Вашингтоне: Кулеба поговорил с Блинкеном

  •  5983 просмотра
Эрдоган на встрече с Путиным призвал к переговорам между Россией и Украиной

Эрдоган на встрече с Путиным призвал к переговорам между Россией и Украиной

  •  6614 просмотра
Граждане Молдовы, которые разрисовали стены с упоминанием об Украине, остаются за решеткой во Франции

Граждане Молдовы, которые разрисовали стены с упоминанием об Украине, остаются за решеткой во Франции

  •  15550 просмотра
Новый премьер Нидерландов заверил Зеленского в твердой поддержке Украины. Ожидает "встречи" на саммите НАТО

Новый премьер Нидерландов заверил Зеленского в твердой поддержке Украины. Ожидает "встречи" на саммите НАТО

  •  17873 просмотра
Достаточное основание для увольнения: нардеп о неявке Генпрокурора в ВР и неуважении к избирателям

Достаточное основание для увольнения: нардеп о неявке Генпрокурора в ВР и неуважении к избирателям
Эксклюзив

  •  42266 просмотра

Война

В Украине более 2 миллионов граждан обновили свои данные в Резерв+

В Украине более 2 миллионов граждан обновили свои данные в Резерв+

  •  0 просмотра
Один человек погиб и еще трое получили ранения во время атаки россиян на Полтавщину - ОВА

Один человек погиб и еще трое получили ранения во время атаки россиян на Полтавщину - ОВА

  •  4592 просмотра
Количество пострадавших в результате атаки рф на Днепр возросло до 53 - ОВА

Количество пострадавших в результате атаки рф на Днепр возросло до 53 - ОВА

  •  11130 просмотра
Серия взрывов прогремела в оккупированном Донецке: что известно

Серия взрывов прогремела в оккупированном Донецке: что известно

  •  12432 просмотра
Количество пострадавших в результате атаки рф на Харьков возросло до 8

Количество пострадавших в результате атаки рф на Харьков возросло до 8

  •  13765 просмотра

политика

Сосредоточились на ожидаемых результатах саммита НАТО в Вашингтоне: Кулеба поговорил с Блинкеном

Сосредоточились на ожидаемых результатах саммита НАТО в Вашингтоне: Кулеба поговорил с Блинкеном

  •  5983 просмотра
Эрдоган на встрече с Путиным призвал к переговорам между Россией и Украиной

Эрдоган на встрече с Путиным призвал к переговорам между Россией и Украиной

  •  6614 просмотра
Граждане Молдовы, которые разрисовали стены с упоминанием об Украине, остаются за решеткой во Франции

Граждане Молдовы, которые разрисовали стены с упоминанием об Украине, остаются за решеткой во Франции

  •  15550 просмотра
Новый премьер Нидерландов заверил Зеленского в твердой поддержке Украины. Ожидает "встречи" на саммите НАТО

Новый премьер Нидерландов заверил Зеленского в твердой поддержке Украины. Ожидает "встречи" на саммите НАТО

  •  17873 просмотра
Достаточное основание для увольнения: нардеп о неявке Генпрокурора в ВР и неуважении к избирателям

Достаточное основание для увольнения: нардеп о неявке Генпрокурора в ВР и неуважении к избирателям
Эксклюзив

  •  42266 просмотра

Новости Бизнеса

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

  •  56714 просмотра
В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  108080 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  113355 просмотра

Экономика

Италия хочет заказать у Rheinmetall более 550 танков, также речь идет о вспомогательной технике

Италия хочет заказать у Rheinmetall более 550 танков, также речь идет о вспомогательной технике

  •  3879 просмотра
В последние дни импорт электроэнергии упал: в Укрэнерго рассказали о причине

В последние дни импорт электроэнергии упал: в Укрэнерго рассказали о причине

  •  8914 просмотра
Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток

Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток

  •  10368 просмотра
В Украине с 20 июля смягчат графики отключений: что известно

В Украине с 20 июля смягчат графики отключений: что известно

  •  11142 просмотра
Зеленский: обсуждается возможность транзита в ЕС азербайджанского газа вместо российского

Зеленский: обсуждается возможность транзита в ЕС азербайджанского газа вместо российского

  •  23780 просмотра

Киев

В Киевской области мужчина угрожал взорвать многоэтажку: ему сообщили о подозрении

В Киевской области мужчина угрожал взорвать многоэтажку: ему сообщили о подозрении

  •  17783 просмотра
Из-за жары в Киеве запретили продажу на ярмарках скоропортящихся продуктов

Из-за жары в Киеве запретили продажу на ярмарках скоропортящихся продуктов

  •  18127 просмотра
Пожар в Голосеевском районе Киева локализовали - ГСЧС

Пожар в Голосеевском районе Киева локализовали - ГСЧС

  •  39634 просмотра
В Киеве на Теремках масштабный пожар - вероятно взорвался генератор

В Киеве на Теремках масштабный пожар - вероятно взорвался генератор

  •  82426 просмотра
Ухудшение качества воздуха в Киеве подтверждают спутники NASA: когда ждать улучшения

Ухудшение качества воздуха в Киеве подтверждают спутники NASA: когда ждать улучшения

  •  39851 просмотра