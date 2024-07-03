Количество пострадавших в результате атаки рф на Харьков возросло до 8

В результате атаки рф на Харьков количество пострадавших возросло до 8, начато уголовное производство. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает УНН.

Детали

3 июля около 16:00 вооруженные силы рф в очередной раз нанесли авиаудары по Харькову. Один из боеприпасов попал в открытую местность на окраине города, другие два - по жилой застройке Киевского района Харькова.

Прокуроры установили, что удары были нанесены из н.п. батрацкая дача белгородской области рф. На этот раз вс рф применили УМПБ Д-30.

"За медицинской помощью обратились восемь человек, среди них 8-летний мальчик. Повреждены частные жилые дома, многоэтажки, здание почты, СТО", - сообщил Фильчаков.

Он добавил, что на месте работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военных преступлений.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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