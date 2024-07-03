Количество пострадавших в результате атаки рф на Харьков возросло до 8
Киев • УНН
Российские авиаудары по Харькову повлекли ранения 8 человек, в том числе 8-летнего мальчика, и повредили жилые дома, что стало поводом для открытия уголовного производства за военные преступления.
В результате атаки рф на Харьков количество пострадавших возросло до 8, начато уголовное производство. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает УНН.
Детали
3 июля около 16:00 вооруженные силы рф в очередной раз нанесли авиаудары по Харькову. Один из боеприпасов попал в открытую местность на окраине города, другие два - по жилой застройке Киевского района Харькова.
Прокуроры установили, что удары были нанесены из н.п. батрацкая дача белгородской области рф. На этот раз вс рф применили УМПБ Д-30.
"За медицинской помощью обратились восемь человек, среди них 8-летний мальчик. Повреждены частные жилые дома, многоэтажки, здание почты, СТО", - сообщил Фильчаков.
Он добавил, что на месте работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военных преступлений.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Атака рф на Харьков: разрушены 2 дома, спасен ребенок3 июля 2024, 13:28 • 20865 просмотров