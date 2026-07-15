Количество пострадавших от утренних атак рф превысило 20
Киев • УНН
В результате утренних атак РФ на Одессу и Сумы погибло шесть человек, количество пострадавших возросло до 23. Среди раненых есть 16-летний парень, трое человек оперируют.
Число пострадавших в результате утренних атак РФ на Украине увеличилось, превысив 20, сообщили в военных администрациях ряда регионов, пишет УНН.
Одесса
"Число пострадавших в результате ракетной атаки на Одессу возросло до шести. К сожалению, трое человек погибло", - написал в соцсетях глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, среди пострадавших четверо человек госпитализированы, еще двое получают медицинскую помощь амбулаторно. На местах вражеских ударов продолжаются работы по ликвидации последствий.
Ранее сообщалось о 3 погибших и 3 пострадавших в результате утренней атаки РФ на Одессу.
Сумы
"В результате удара российского КАБ по Сумам погибли трое человек, 17 – пострадали. Среди погибших – женщина и мужчина. Еще один человек получил крайне тяжелые повреждения, из-за чего в настоящее время невозможно установить его пол. Личности погибших выясняются", - написал в соцсетях глава Сумской ОВА Олег Григоров.
По его словам, число пострадавших возросло до 17, и среди них – 16-летний парень. Его и еще двоих раненых с тяжелыми повреждениями сейчас оперируют. Других пострадавших продолжают обследовать и оказывать необходимую помощь. Часть людей уже получила помощь и была отпущена из больницы.
Ранее сообщалось о трех погибших и 7 пострадавших из-за удара РФ КАБами утром по Сумам.