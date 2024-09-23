Количество пострадавших от обстрела рф в Запорожье возросло до 6 человек

ukenru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 9577 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 72034 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118180 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126122 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165655 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152147 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140184 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130322 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178698 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118291 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Либеральная партия Канады выбирает нового лидера вместо Трюдо

Либеральная партия Канады выбирает нового лидера вместо Трюдо

9 марта, 09:22 • 24072 просмотра
В работе Visa и Mastercard зафиксирован сбой: украинцы жалуются на невозможность расплатиться в магазинах

В работе Visa и Mastercard зафиксирован сбой: украинцы жалуются на невозможность расплатиться в магазинах

9 марта, 10:01 • 35320 просмотра
Германия опасается, что Трамп может отключить поддержку F-35

Германия опасается, что Трамп может отключить поддержку F-35

9 марта, 10:08 • 26889 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

9 марта, 12:17 • 54659 просмотра
"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

9 марта, 12:46 • 34478 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 143548 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 178698 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 186861 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 197446 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 254612 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 165658 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 106814 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111107 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113045 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112354 просмотра
Актуальное
Количество пострадавших от обстрела рф в Запорожье возросло до 6 человек

Количество пострадавших от обстрела рф в Запорожье возросло до 6 человек

Киев  •  УНН

 • 46740 просмотра

Read in English

В результате российского обстрела Запорожья пострадали 6 человек. Спасатели и другие службы ликвидируют последствия удара, развернуты палатки для помощи жителям и круглосуточный пункт несокрушимости.

Количество пострадавших от обстрела в Запорожье возросло до шести человек, соответствующие службы ликвидируют последствия попадания. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

Количество пострадавших возросло до 6 человек - им оказывается медицинская помощь. Спасатели, полицейские, коммунальщики, медики и социальные работники вместе ликвидируют последствия удара и помогают пострадавшим,

- говорится в сообщении.

Детали

Он также отметил, что на 2-х локациях развернули палатки, куда жители обращаются за поддержкой. Рядом с местом поражения круглосуточно работает пункт несокрушимости.

Напомним

Вечером 22 сентября россияне нанесли 6 ударов по Запорожью. Частично разрушены здания, повреждены окружающие дома, возник пожар.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
zaporozheЗапорожье

Обратиться по вопросам размещения рекламы