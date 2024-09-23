Количество пострадавших от обстрела рф в Запорожье возросло до 6 человек
Киев • УНН
В результате российского обстрела Запорожья пострадали 6 человек. Спасатели и другие службы ликвидируют последствия удара, развернуты палатки для помощи жителям и круглосуточный пункт несокрушимости.
Количество пострадавших от обстрела в Запорожье возросло до шести человек, соответствующие службы ликвидируют последствия попадания. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.
Количество пострадавших возросло до 6 человек - им оказывается медицинская помощь. Спасатели, полицейские, коммунальщики, медики и социальные работники вместе ликвидируют последствия удара и помогают пострадавшим,
Детали
Он также отметил, что на 2-х локациях развернули палатки, куда жители обращаются за поддержкой. Рядом с местом поражения круглосуточно работает пункт несокрушимости.
Напомним
Вечером 22 сентября россияне нанесли 6 ударов по Запорожью. Частично разрушены здания, повреждены окружающие дома, возник пожар.