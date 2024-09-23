Кількість постраждалих від обстрілу рф у Запоріжжі зросла до 6 людей
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя постраждало 6 людей. Рятувальники та інші служби ліквідують наслідки удару, розгорнуто палатки для допомоги мешканцям та цілодобовий пункт незламності.
Кількість постраждалих від обстрілу у Запоріжжі зросла до шести людей, відповідні служби ліквідують наслідки влучання. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Кількість постраждалих зросла до 6 людей - їм надається медична допомога. Рятувальники, поліцейські, комунальники, медики і соціальні працівники разом ліквідують наслідки удару і допомагають постраждалим,
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Він також зазначив, що на 2-х локаціях розгорнули палатки, куди мешканці звертаються за підтримкою. Поруч із місцем ураження цілодобово працює пункт незламності.
Нагадаємо
Ввечері 22 вересня росіяни завдали 6 ударів по Запоріжжю. Частково зруйновані будівлі, пошкоджені навколишні будинки, виникла пожежа.