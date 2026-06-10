Количество пострадавших от массированной дроновой атаки в Харькове возросло до десяти
Киев • УНН
Из-за российских ударов по двум районам Харькова количество пострадавших возросло до 10 человек. Под огнем оказались жилые дома и гражданская инфраструктура.
В Харькове количество пострадавших в результате вражеской дроновой атаки возросло до 10, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
10 человек пострадали из-за российских ударов по Немышлянскому и Индустриальному районам города. Под ударом россиян снова оказались жилые дома и гражданская инфраструктура
Как сообщили в ГСЧС, к ликвидации последствий вражеской атаки привлекались подразделения ГСЧС, Нацполиции, медики, волонтеры и коммунальные службы города.
Напомним
Как сообщал УНН, российские войска нанесли 26 ударов БпЛА по Холодногорскому и Киевскому районам Харькова. Пять женщин получили помощь из-за острой реакции на стресс.