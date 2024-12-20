Количество пострадавших от массированного обстрела РФ Херсона возросло
Киев • УНН
В результате утреннего обстрела Херсона российскими войсками пострадали 11 человек, двое погибли. Среди раненых - 49-летняя женщина из Центрального района с минно-взрывной травмой.
Количество пострадавших в результате обстрела российскими войсками Херсона сегодня утром увеличилось до 11, сообщил в пятницу глава МВА Роман Мрочко, передает УНН.
До 11 увеличилось количество раненых в результате утреннего вражеского обстрела Херсона. К медикам обратилась 49-летняя женщина из Центрального района. Предварительно у нее минно-взрывная травма
Мрочко указал, что в настоящее время продолжается дообследование города.
Российские войска сегодня, 20 декабря, нанесли многочисленные удары по жилым районам и инфраструктуре Херсона. В результате обстрелов погибли двое человек.
Херсон оправляется от массированной атаки рф: потушили 12 пожаров, до сих пор обесточены несколько районов20 дек. 2024, 12:04 • 12627 просмотров