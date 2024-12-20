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Херсон оправляется от массированной атаки рф: потушили 12 пожаров, до сих пор обесточены несколько районов

Херсон оправляется от массированной атаки рф: потушили 12 пожаров, до сих пор обесточены несколько районов

Киев  •  УНН

 • 3899 просмотра

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В результате массированного обстрела в Херсоне возникло 12 пожаров в жилых кварталах и инфраструктуре. Спасатели деблокировали трех человек, энергетики работают над восстановлением электроснабжения в нескольких районах.

В результате массированного обстрела рф в Херсоне возникло 12 пожаров в жилых кварталах и инфраструктуре, энергетики работают над восстановлением электроснабжения в нескольких районах, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"Херсон оправляется от ночной атаки. В результате массированного обстрела в городе поднялись пожары. Оккупанты атаковали преимущественно жилые кварталы. Загорелись многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и автомобили. Всего спасатели зафиксировали 12 пожаров, все они пока локализованы", - написал Прокудин в Telegram.

Как сообщили в ГСЧС, оккупанты били из разного вида оружия по жилым кварталам, гражданской инфраструктуре, медицинским учреждениям. Горели многоквартирные дома по разным адресам, частные дома, хозяйственные постройки, гаражные и складские помещения, показав последствия атаки рф.

"Все пожары ликвидированы", - отметили в ГСЧС.

По словам Прокудина, на месте работали все необходимые службы, работникам ГСЧС удалось деблокировать трех человек из их поврежденных домов.

"Над восстановлением электроснабжения работают энергетики, чтобы как можно быстрее восстановить свет в домах херсонцев. У людей будет электричество несмотря на атаки врага. Частично обесточенными остаются потребители в микрорайонах Шуменский, Житлоселище, Таврический и Остров города Херсон, Чернобаевки, Белозерки и Комы", - отметил председатель ОВА.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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